Çocuklar sahipsiz değil

SORGUN Belediyesi, otizm ve down sendromlu çocuklara yönelik ilçede başlattığı eğitim amaçlı çalışmalarına yenilerini eklemek üzere araştırmalara başladı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Selçuklu ilçesine gitti. Başkan Ekinci, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında projeler ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan Ekinci, Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı ile her iki belediyenin çalışmaları hakkında istişarede bulundu. Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, belediye himayesindeki Otizm ve Down Sendromlu çocuklar için yapılması planlanan çok kapsamlı bir projeye yönelik de temaslarda bulundu. Ekinci, bu kapsamda Selçuklu’da faaliyet gösteren Sobe Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret ederek, Vakıf Müdürü Mustafa Ak eşliğinde merkezi gezdi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sorgun ilçesinde oluşturdukları müzik odasında özel çocukların müzik eğitimi almasını sağladıklarını hatırlatan Başkan Ekinci, bu çocuklara yönelik yeni projeleri hayata geçirip, sosyal yönden gelişmeleri için tüm imkanları kullanacaklarını bildirdi. Ekinci, ilçede 20 otizm ve down sendromlu özel çocuğun bulunduğunu hatırlatarak, bu çocuklar için belediye olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını, ailelerin taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını anlattı. Ekinci, ‘’Yapmış olduğumuz çalışmalarda çocuklarımızın hem bedensel, hem duygusal gelişimlerini iyi yönde etkilediğini gözlemledik. İstedik ki sözlü olarak dile getiremedikleri duygularını müzikle dışa vursunlar. Bu sebeple de müzik öğretmeni eşliğinde derslere başladık. Çocuklarımız yine birebir eğitim alıyorlar. İlgi duydukları müzik aletlerini çalmayı öğrenip, ritim tutuyor, şarkılar söyleyip mutlu oluyorlar. Bu pozitif enerji ailelerine ve hayatlarının geneline yansıyor. Şimdi daha farklı bir çalışmayı hayata geçirmek üzere fikir oluşturmaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.