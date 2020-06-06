Çocuklar parklara koştu

YOZGAT’ta, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde dışarı çıkarak güzel havanın tadını çıkardı. Yozgat’ta 18 yaş altı çocuklardan bazıları, sosyal mesafe kurallarını gözeterek arkadaşlarıyla görüştü. Bazıları park ve bahçelerde ip atlayarak, bisiklete binerek vakit geçirdi. Sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan çocuklara, aileleri de eşlik etti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, Çapanoğlu Kent Park tesislerinde çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara balon ve çikolata ikramında bulunan Köse, çocukların oyunlarına palyaçoların da eşlik etmesini sağladı.