Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110022
ALTIN
367.137
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.5864
EURO
7.6701

Çocuklar parklara koştu

Yozgat’ta 18 yaş altı çocuklar güzel havanın tadını çıkarmak için aileleriyle birlikte parklara, piknik alanlarına akın etti.

06 Haziran 2020 Cumartesi 01:07
Çocuklar parklara koştu

YOZGAT’ta, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde dışarı çıkarak güzel havanın tadını çıkardı. Yozgat’ta 18 yaş altı çocuklardan bazıları, sosyal mesafe kurallarını gözeterek arkadaşlarıyla görüştü. Bazıları park ve bahçelerde ip atlayarak, bisiklete binerek vakit geçirdi. Sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan çocuklara, aileleri de eşlik etti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, Çapanoğlu Kent Park tesislerinde çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara balon ve çikolata ikramında bulunan Köse, çocukların oyunlarına palyaçoların da eşlik etmesini sağladı. 

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar Parklara Koştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAZALAR CAN YAKIYOR
KAZALAR CAN YAKIYOR
Camilerimiz Cuma'da doldu
Camilerimiz Cuma'da doldu
Tünel kaç kez çöktü!
Tünel kaç kez çöktü!
Engelliye destek
Engelliye destek
Doğalgaz ağı genişliyor
Doğalgaz ağı genişliyor
KAMPANYAYA DESTEK
KAMPANYAYA DESTEK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim