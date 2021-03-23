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Çocuklar mutluktan uçtu

SORGUN İlçesinde sendromlu çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

23 Mart 2021 Salı 00:39
Çocuklar mutluktan uçtu

Otizm ve Down Sendromlu çocuklar sahne alıp, oyunlar sahneledi, müzik aleti çalıp, türkü söyledi. Sorgun Belediyesi himayesindeki Otizm ve Down Sendromlu çocuklar, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlikte becerilerini sahneledi. Belediye tarafından verilen spor eğitimleri ve müzik derslerinde öğrendiklerini, düzenlenen programda sahneleyen çocuklar, mutluluktan adeta uçtu. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Otizm ve Down Sendromlu çocuklara sadece belirli günde değil her zaman sahip çıktıklarını söyledi. 

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Çocuklar Mutluktan Uçtu
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