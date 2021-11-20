ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN

Yozgat Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde, çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından imzalanan 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşme' ile 20 Kasımda kutlanmaya başlanan ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ nedeniyle çocuk şenliği düzenlendi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebeti çocuklar pasta kesti, hazırladıkları zeybek, kalimba, def ve drama gösterilerini sundu. Çocuk Şenliği Programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘’ Bu sözleşme çocukların yetişkinlerden daha farklı ihtiyaçlara ve haklara sahip olduğunu ortaya koyarak çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflemiştir. Ülkemizde eğitimin ücretsiz olması, taşımalı eğitimle en ücrada ki çocuk eğitim hakkının sağlanması, 18 yaşa kadar sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması birçok ülkeye model olmaktadır. İl Müdürlüğümüz tüm haklarını sonuna kadar kullanabilen, eğitim, sağlık ve barınma sorunu olmayan, her türlü istismardan korunmuş, üreten, özgüveni olan, düşünen, çevresi ile olumlu iletişim kuran, kendini geliştirmiş, geçmişini unutmayan ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek için yerel ve ulusal politikalarla çalışmalarını sürdürecektir’’ diye konuştu. İl genelinde yaptıkları çalışmalar ile sokaklarda yaşayan ve zararlı alışkanlıklar edinen çocukların bu ortamlardan çıkarılarak topluma kazandırılması, ülkeye ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi için çalıştıklarını belirten Neşeli, bu konunun herkesin ortak sorumluluğu hatta ödevi ve görevi olduğunu söyledi. Neşeli, ülkelerin tüm çalışmalarına rağmen çocukların hâlâ toplumun istismara en açık ve savunmasız grubu olduğunu, Gazze, Arakan ve Suriye gibi bölgelerde çocuk katliamları, göçlerde mağdur olan çocukların hala vicdanları sızlattığını vurgulayarak, ‘’Dünyada birçok olumsuzluklar yaşansa da ülkeler ve bireyler gelecekleri olan çocukları sevgi ve şefkatle yetiştirmek mecburiyetindedir. Çünkü sevgi ve şefkatle yetiştirilen her çocuk büyüdüğünde bireyi olduğu topluma sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyor, tüm çocuklara sevgi ve barış dolu bir yaşam diliyorum’ dedi. Çocuklar tarafından hazırlanan tablolar, magnetler gelen misafirlere hatıra olarak hediye edildi. •SÜMEYYE İLHAN•