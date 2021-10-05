ÇOCUKLAR MUTLU OLDU

Yozgat’ta Dünya Hayvan Hakları Günü ve Dünya Çocuk Günü nedeniyle Belediye Bünyesinde bulunan Geçici Hayvan Barınağında etkinlik düzenlendi. Çeşitli okullarda okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte minik öğrenciler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Oyunlar oynayan, balonlar sallayan minik öğrenciler daha sonra hayvan barınağında bulunan kedi ve köpekleri ziyaret edip, hem onları sevdiler hem de besleme fırsatı buldular. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Dünya Çocuk Günü ve Dünya Hayvan Hakları Günü olduğunu hatırlatarak, iki anlamlı günü bir arada kutlayarak Yozgat Belediyesi olarak bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Tanışman, geleceğimizin teminatı çocuklara bir nebze olun hem hayvan sevgisini aşılamak hem de hayvan barınaklarını tanımaları amacıyla Belediye Bünyesindeki Geçici Hayvan Barınağında bir etkinlik düzenlediklerini aktardı. ‘’Geleceğimizin teminatı olan çocuklara daha iyi yarınlar bırakabiliriz’’ temennisinde bulunan Tanışman, güzel bir etkinlik olduğunu, Dünya Çocuklar Gününü ve Dünya Hayvanlar Gününü kutladıklarını bildirdi.

BARINAKTA DÜZENLEME

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Yozgat Belediyesi bünyesinde bulunan hayvan barınağının daha iyi nasıl yapılması noktasında çalışmalar yaptıklarını belirtti. Barınak hakkında zaman zaman kendilerine şikayetler geldiğine vurgu yapan Tanışman, ‘’Bizde geldiğimiz günden itibaren hayvan barınağımızı hayvan severler ile istişare yaparak daha iyi nasıl yaparız, hayvanların yaşam alanlarını nasıl düzeltiriz onun için çalışıyoruz. Bazı yerlerimizi değiştirdik. Barınağımızın boyası, kulübelerini yaptık. Önceden yavruların ayrı kalacak yerleri yoktu. Onlara ayrı yerler yaptık. Böylece de hayvanlara daha iyi barınma yeri yapmaya çalışıyoruz. İleriki günlerde de daha güzel olacak’’ şeklinde konuştu.