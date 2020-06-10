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ÇOCUKLAR MASKESiZ KALMAYACAK!

1998’den itibaren Ankara’da üretimini sürdüren SD Grup, tıbbi maske üretimi ile pandemi döneminde önemli bir çalışmaya daha imza attı, Çocuk Maskesi üretimine de başlandı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 01:38
ÇOCUKLAR MASKESiZ KALMAYACAK!

ANKARA'da yatırımları bulunan SD Grup, pandemi döneminde üretime açtığı tıpbi maske üretim tesisi ile önemli bir hizmeti daha devreye soktu. Akdağmadeni İlçesinde1998 yılında üretme başlayan ve hale üretime devam eden SD Grup firmaları 2014 yılından itibaren SD Grup bünyesinde Ankara’daki tesislerinin kurulumunu tamamlayarak birçok yerli üretime imza atan hemşehrimiz Semih Daştan, pandemi sürecinde en çok ihtiyaç duyulan tıbbi maske üretimini de başlatarak, önemli bir hizmeti daha devreye soktu. Yozgat’ta 1998 yılından itibaren SD Sarel Plastik ve Ambalaj adıyla üretimine devam eden firma 2014 yılında şirket merkezini Ankara’ya taşıyarak Grup firmalarının arasına SD Fides Plastik ve SD Asil Çanta şirketlerini ekleyerek polietilen ambalaj ile tekstilden inşaat sektörüne kadar birçok önemli işletmenin tedarikçisi olarak Hizmet vermeye devam ediyor.
ÇOCUKLARA ÖZEL MASKE
SD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Semih Daştan, grup bünyemizde Ankara faaliyet gösteren ve bez çanta üretimi yapan SD Asil Çanta şirketimizin üretim tesisini pandemi sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan tıbbi maske üretimime çevirerek ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Daştan, ‘’Bu alanda tecrübeli bir ekibimiz var. Talebin yurt içerisinden karşılanması için tesislerimizde düzenleme yapıp, yeni makinaları devreye sokarak tıbbi maske üretimine geçtik. Halkımızın tıbbi maske sıkıntısı çekmesinin önüne geçtik. Şimdi baskılı çocuk maskeleri üretimine başladık. Çocuklarımız eğitime başlayacaklar, onları salgından korumak, maske kullanımı alışkanlığını kazandırmak için çok renkli, desenli maskelerimizin üretimine başlamış bulunuyoruz’’ dedi.
TALEPLERİ GERİ ÇEVİRMEDİK
SD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Semih Daştan, özellikle Yozgat’tan gelen tıbbi maske taleplerini geri çevirmediklerini de söyledi. Daştan, ‘’Birçok belediye ve kurumdan tıbbi maske talebi geldi. İmkanlar dahilinde taleplerin hepsini karşılamaya çalıştık, çalışmaktayız’’ diye konuştu. 

Son Güncelleme: 10.06.2020 09:37
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