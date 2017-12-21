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Çocuklar için toplandılar

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında, Sevgi Evleri Sitesi İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların durumu ele alındı.

Çocuklar için toplandılar

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında, Sevgi Evleri Sitesi İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların durumu ele alındı.

21 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Çocuklar için toplandılar

Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Bilgehan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile birlikte kaymakamlar ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantının, daha verimli ve sonuca ulaşması için bu tür programlara katılımın yeterli düzeyde olması gerektiği belirtildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli meslek örgütlerinin de çocuk  koordinasyon toplantısına katılması gerektiğini söyledi. Yurtnaç, "Koordinasyon toplantısına katılımda bazı noksanlıklar var. Bu şekilde aldığımız kararların yasal olarak bir etkinliği vardır ama bunun meşruiyetinin toplum tarafından kabullenilmesinin de çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu maksatla kamu görevlileri dışında buraya sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, sendikalar, üniversiteler katılacak. Çocuklarımızın problemleri, toplumumuzun, Türkiye'nin, Yozgat'ın problemidir. Bu şehirde yaşayan burayı temsil eden insanları buraya getirmemiz lazım. Yoksa bir sonuca ulaşamayız. Biz bunları yapmadığımız takdirde sadece Bakanlık için toplantı yapmış oluruz. Yapılan çalışmaları küçümsemiyorum ama eğer biz halkın içerisinde çalışmalar yapıyor ve halkı bu karar sürecine katıyorsak o zaman başarmış olacağız. Bakanlık daha da memnun olacak yaptığımız çalışmalardan. Eğer onlar olmazsa toplantılarımızın bir ağayı noksan demektir. Bu toplantıların daha verimli olması ve sonuca oluşması için STK'ları ve meslek örgütlerini buraya katmalıyız" dedi.
Yozgat'ta 55 koruyucu ailenin olduğunu, bu ailelerin sayısını artırmak gerektiğine de vurgu yapan Vali Yurtnaç, dezavantajlı çocukları aile ortamında sevgi, şefkat ve ilgi içerinde yetiştirmenin gerekliliğine değindi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli ise,  Çocuk Koordinasyon Toplantısı'nın yılda 6 defa yapıldığını hatırlatarak, amaçlarının dezavantajlı çocukları koyup, haklarını güvence altına almak ve yaşam kalitelerini artırmak olduğunu dile getirdi. Çalışma hedefleri içerisinde bünyelerinde bulunan çeşitli kurumlarda kalan 128 çocuğa hizmet verdiklerini de belirten Neşeli, toplantıda çocukların yaşadıkları sorunları slayt eşliğinde katılımcılara anlattı.
Konuşmaların ardından ise Vali Kemal Yurtnaç ve kurum müdürleri Sevgi Evleri'nde barınan çocukları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
 

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