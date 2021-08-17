Çocuklar için su uyarısı

Budak, ‘’Su, organ sistemlerinin ve metabolizmanın düzgün çalışmasını sağlar, zararlı artıkların vücuttan uzaklaştırılmasında görev alır, vücut ısısının düzenlenmesinde rol oynar, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar, beyin fonksiyonları için gereklidir, cilt ve saç sağlığını korur’’ dedi.

4-8 yaş arasındaki çocukların 1,1 litre, 9-13 yaş arasındaki çocukların 1,6-1,8 litre, 14-18 yaş arasındaki çocukların da 1,8-2,6 litre su tüketmesi gerektiğini kaydeden Budak, yaz aylarında ise günlük önerilen miktara 1,5-2 bardak su ilave edilmesi gerektiğini aktardı. Budak, ‘’Kabak, domates, salatalık, kavun, karpuz gibi su içeriği yüksek sebze ve meyvelerle günlük sıvı ihtiyacı desteklenmelidir. Su içmeyi sevmeyen çocuklar için suyu taze meyve ve sebzelerle tatlandırarak daha çekici hale getirebilirsiniz. Ananas, nane, çilek, karpuz, yaban mersini, limon ve salatalık suya en güzel aromayı veren sebze ve meyvelerdendir ancak çocuğunuzun en sevdiği karışımı bulana kadar denemenizde fayda var. Bununla birlikte, çocuğunuza ilgisini çekecek cam şişeler ve bardaklarda su vermek de su tüketimini artırabilir. İştahsız çocukların yemeklerden hemen önce veya yemek sırasında su tüketmesi mide hacimlerinin kaplanarak iştahlarının iyice kesilmesine neden olabilir. Bu nedenle yemek yemekte zorlanan çocuklara su ara öğünlerde veya yemeklerden sonra verilmelidir’’ diye konuştu.