Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1455.42
ALTIN
545.29
DOLAR
9.5120
STERLİN
13.1904
EURO
11.1025

Çocuklar hayata hazırlanacak

Yozgat Belediyesi, Gündüz Bakımevi ve Kreşi ile birlikte engelli çocukların da yararlanabileceği merkez kuruyor.

22 Ekim 2021 Cuma 00:00
Çocuklar hayata hazırlanacak

Yozgat Belediyesi, çalışan ailelerin çocuklarının bakılabileceği Gündüz Bakımevi ve Kreşi ile birlikte engelli çocukların da yararlanabileceği bir merkez oluşturmak için kolları sıvadı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ta 610 otizmli çocuğun bulunduğunu, ilçelerle birlikte tam rakamı bilmemesine karşın 2 binin üzerinde otizmli çocuğun bulunduğunu söyledi. Köse, bu çocukların her birisinin özel rehabilitasyon merkezine gittiğine vurgu yaparak, ‘’Pek çoğu da Ankara’daki, İstanbul’daki ya da Kayseri’deki rehabilitasyon merkezlerinde rehabilite oluyorlar ki; hayata hazırlanabilsinler. Biz bunu önemsedik. Burada tamamen sosyal amaç güdüyoruz. Projeler hazırladık çocuklarımızı şimdi biz burada kendi imkanlarımızla kendi hocalarımızla dışarıya göndermeden onlara hizmet sunalım dedik. Zaten Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı gerekli harcamayı zaten yapıyor. Cebimizden hiç para çıkmadın sosyal memnuniyeti en yüksek sağlayabileceğimiz bir proje’’ dedi. Engellilerin yakınları tarafından bırakabileceği, işlerini takip edip, tekrar akşam alıp evine götürebileceği bir proje hazırlamaya çalıştıklarını kaydeden Köse, ‘’Çevremizde, eşimizde, dostumuzda, yakın akrabalarımızda veya uzak komşularımızda engelli çocuklarımız var. Annesi babası olanlar var ama günübirlik bırakabilecekleri hiç kimseleri bulunmuyor. Onları biz kendi araçlarımızla alacağız talepleri doğrultusunda onları sabah alıp akşam tekrar evlerine bırakabileceğimiz sosyal bir proje hazırladık. Onu da gelecek yıl faaliyete geçirmek istiyoruz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar Hayata HazırlanacakYozgatIlerigazetesiCumaHaberYozgat BelediyesiCelalKöseGündüzBakımeviKreşEngelliçocuklarMerkez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevlid-i Nebi çocuk etkinliği
Mevlid-i Nebi çocuk etkinliği
Bozdağ, Boğazlıyan heyetini ağırladı
Bozdağ, Boğazlıyan heyetini ağırladı
YOZGAT’TA HEPSi VAR!
YOZGAT’TA HEPSi VAR!
Hititler’in Kutsal Ağacı
Hititler’in Kutsal Ağacı
Merkez kendini tanıttı
Merkez kendini tanıttı
MUHTARDAN TEPKi!
MUHTARDAN TEPKi!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim