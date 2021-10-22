Çocuklar hayata hazırlanacak

Yozgat Belediyesi, çalışan ailelerin çocuklarının bakılabileceği Gündüz Bakımevi ve Kreşi ile birlikte engelli çocukların da yararlanabileceği bir merkez oluşturmak için kolları sıvadı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ta 610 otizmli çocuğun bulunduğunu, ilçelerle birlikte tam rakamı bilmemesine karşın 2 binin üzerinde otizmli çocuğun bulunduğunu söyledi. Köse, bu çocukların her birisinin özel rehabilitasyon merkezine gittiğine vurgu yaparak, ‘’Pek çoğu da Ankara’daki, İstanbul’daki ya da Kayseri’deki rehabilitasyon merkezlerinde rehabilite oluyorlar ki; hayata hazırlanabilsinler. Biz bunu önemsedik. Burada tamamen sosyal amaç güdüyoruz. Projeler hazırladık çocuklarımızı şimdi biz burada kendi imkanlarımızla kendi hocalarımızla dışarıya göndermeden onlara hizmet sunalım dedik. Zaten Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı gerekli harcamayı zaten yapıyor. Cebimizden hiç para çıkmadın sosyal memnuniyeti en yüksek sağlayabileceğimiz bir proje’’ dedi. Engellilerin yakınları tarafından bırakabileceği, işlerini takip edip, tekrar akşam alıp evine götürebileceği bir proje hazırlamaya çalıştıklarını kaydeden Köse, ‘’Çevremizde, eşimizde, dostumuzda, yakın akrabalarımızda veya uzak komşularımızda engelli çocuklarımız var. Annesi babası olanlar var ama günübirlik bırakabilecekleri hiç kimseleri bulunmuyor. Onları biz kendi araçlarımızla alacağız talepleri doğrultusunda onları sabah alıp akşam tekrar evlerine bırakabileceğimiz sosyal bir proje hazırladık. Onu da gelecek yıl faaliyete geçirmek istiyoruz’’ diye konuştu.