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Çocuklar güvende

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ''Çocuklar Güvende projesiyle risk altındaki 76.800 çocuğumuzu takip ediyoruz'' dedi.

25 Kasım 2021 Perşembe 00:46
Çocuklar güvende

Bakan Derya Yanık, koruma kararı kaldırılarak ailesine teslim edilen, suça sürüklenen, ihmal edilen, sokakta çalıştırılan veya diğer nedenlerle risk altında bulunan çocukların, 'Çocuklar Güvende' projesi kapsamında uzmanlardan oluşan mobil ekipler tarafından izlendiğini ve sosyal hizmet modelleriyle desteklendiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocukların önlenebilir risklerden korunması ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Bakanlığın koruyucu ve önleyici hizmet modelleri uyguladığını ifade etti. Bu çerçevede 2 yıl önce 'Çocuklar Güvende' projesi başlatıldığını kaydeden Bakan Yanık, sosyal hizmet modellerinden yararlanmış çocuklar başta olmak üzere farklı nedenlerle risk altındaki çocukların ve ailelerinin uzman ekipler tarafından düzenli aralıklarla izlenerek, durumlarına uygun destek sağlandığını aktardı.

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