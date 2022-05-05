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Çocuklar gibi şendik

AK Parti Yozgat Teşkilatı Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçelerde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 02:23
Çocuklar gibi şendik

 Bayram ziyaretine Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ziyaret kapsamında Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan ve Sarıkaya İlçelerini ziyaret edildi. İlçe teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Milletvekili Başer ve parti üyeleri, son olarak Boğazlıyan Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuk Şenliği"ne katıldı. Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklar ile kaynaştıklarını ifade eden Milletvekili Başer, “Sevgiyle kucaklaştık. Mutluluğu, sevgiyi paylaştık. Ağabeylerini sevgiyle kucaklayan yavrularımıza bir ömür mutluluk diliyorum. Rabbim bahtlarını açık, ömürlerini bereketli kılsın” dedi.

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