Çocuklar eğlendi

Filmi izleyen çocuklar, daha sonra oyun parkında doyasıya eğlendi. Yozgat Veteriner Hekimler Odası, geleneksel hale getirdiği çocuk şenliğinin dördüncüsünü gerçekleştirdi. Sosyal ve kültürel etkinliklerle de dikkat çeken Veteriner Hekimler Odası, çocukların doyasıya eğlenmesine vesile oldu. Novada AVM’de bulunan Cinemaxium’da ‘Ferdinad’ çizgi filmini izleyen çocuklar kendilerini oyun alanlarına attılar. Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, şenliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Anteplioğlu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen şenlikte çocukların mutluluklarına ortak olduklarına değindi. Anteplioğlu, “Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, bizde oda olarak çocuklarımızı sevindirmek istedik. Bu amaçla geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz 23 Nisan Sinema Şenliğimizin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdik. Yaptığımız oylama ile Ferdinad isimli çizgi filmi izlettirdik. Film arasında patlamış mısır ve meyve suyu ikram ettik. Yine sinema sonrasında çocuklarımız oyun salonunda eğlenmeye devam ettiler. Ulu önder Atatürk 23 Nisan’ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan ederek çocuklara verdiği değeri gösterdi. Bizde her yıl bu tip organizasyonlar düzenleyerek çocuklarımızı sevindirmeye çalışacağız” dedi.



