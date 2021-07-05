Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1376.67
ALTIN
498.40
DOLAR
8.6805
STERLİN
12.0642
EURO
10.3351

Çocuklar Destek için Oyuncaklarını sattılar

Yozgat’ta bir grup çocuk, SMA Hastası Yiğit Alp'in tedavisine destek olabilmek için kullanılabilir durumdaki oyuncaklarını sattı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 00:57
Çocuklar Destek için Oyuncaklarını sattılar

Yozgat'ın Medrese Mahallesi'nde bir araya gelen yaşları 8 ile 15 arasında değişen çocuklar oturdukları sitenin önüne tezgah açarak oyuncaklarını satışa çıkarttı. Kazandıkları paraları SMA Hastası olan Yiğit Alp’in tedavisi için açılan kampanyada kullanacaklarını bildiren çocuklar, daha önce de aynı şekilde bir organizasyon yaparak, satıştan elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfı ve ihtiyaç sahiplerine verdiklerini hatırlattılar. Çocuk, oyuncaklarını satarak elde ettikleri parayı, Cumhuriyet Alanı’nda kurulan yardım çadırındaki Yiğit Alp’in ailesine teslim etti. •Yasin Nazım Kayhan• 

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar Destek Için Oyuncaklarını Sattılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adım adım Yozgat’ı tanıyorlar
Adım adım Yozgat’ı tanıyorlar
Kursiyerler belgelendi
Kursiyerler belgelendi
YOZGAT SEFERBER OLDU
YOZGAT SEFERBER OLDU
Yiğit Alp'e nefes ol
Yiğit Alp'e nefes ol
Yol gösterecek
Yol gösterecek
Deva olmaya çalıştılar
Deva olmaya çalıştılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim