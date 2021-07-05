Çocuklar Destek için Oyuncaklarını sattılar

Yozgat'ın Medrese Mahallesi'nde bir araya gelen yaşları 8 ile 15 arasında değişen çocuklar oturdukları sitenin önüne tezgah açarak oyuncaklarını satışa çıkarttı. Kazandıkları paraları SMA Hastası olan Yiğit Alp’in tedavisi için açılan kampanyada kullanacaklarını bildiren çocuklar, daha önce de aynı şekilde bir organizasyon yaparak, satıştan elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfı ve ihtiyaç sahiplerine verdiklerini hatırlattılar. Çocuk, oyuncaklarını satarak elde ettikleri parayı, Cumhuriyet Alanı’nda kurulan yardım çadırındaki Yiğit Alp’in ailesine teslim etti. •Yasin Nazım Kayhan•