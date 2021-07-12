Çocuklar böyle serinliyor

Yozgat Merkeze bağlı Çalatlı köyündeki çeşme oluğunda kadınlar temizlik amaçlı olarak halı, kilim, yün, yatak, yorgan yıkarken çocuklarda çeşme oluğunda yüzerek, oyunlar oynayarak bunaltıcı sıcaklardan korunmaya çalışıyor. Sıcak havaların etkisini gösterdiği Yozgat'ta, çocuklar da kendilerine göre serinleme yöntemiyle dikkatleri üzerlerine çekiyor. Çocuk, arkadaşlarıyla birlikte köyde bulunan çeşmenin oluğunda yüzmenin tadını çıkarıyor. Yüzerek serinleyen çocuklar daha sonra çeşme ıslak elbiseleriyle oynayarak, hem güneşli havanın tadını çıkartıyorlar, hem de tenlerinin bir şekilde bronzlaşmasını sağlıyor. Havuzun bulunmadığı bölgelerde kimi çocuklar derelerde yüzerek serinliyor, kimileri de çeşme oluklarını tercih ediyor.