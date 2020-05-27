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Çocuklar alanlara koştu

Yozgat’ta sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik arttı, 14 yaş altı çocuklar aileleriyle birlikte parklara, alanlara koştu.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 23:36
Çocuklar alanlara koştu

YENİ tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Yozgat’ta cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi, 14 yaş altı çocuklara sokağa çıkma iznin verilmesiyle birlikte parklar, alanlarla cıvıl cıvıl oldu. Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, getirilen serbestlik kapsamında park ve bahçelere akın etti. Çocuklar parklarda salıncak sallanarak, bisiklet sürerek, futbol oynayarak iznin tadını çıkardı. Emniyet ekipleri ise sık sık anons yaparak sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarı yaptı. 

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Çocuklar Alanlara Koştu
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