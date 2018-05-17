Çocuklar akranlarıyla büyüsün

Neşeli, günümüzde çocukların evde yalnız olduğunu, madde kullanımı çocukları tehdit etse de, teknoloji bağımlılığın da bir o kadar tehlikeli ve daha yaygın olduğuna dikkat çekti. Neşeli, ‘’Çocuklar dışarda ve akranları ile büyümeli. Artık şehirlerde yeşil alan yanında oyun parkları da yaygınlaştırılmalı. Anne ve babalar çocukları ile fiziksel, sosyal ve kültürel yaşam alanlarında zaman geçirmeye çalışmalı. Bizler bunun için çalışacağız. Destekçiniz olacağız. Bizler Merkez dahil tüm ilçelerde basılı yayınlarla farkındalık başlattık’’ dedi.