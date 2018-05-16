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Çocuk Şenliği

ÇEKEREK ilçesinde düzenlenen çocuk şenliği etkinliği ilgi gördü.

Çocuk Şenliği

ÇEKEREK ilçesinde düzenlenen çocuk şenliği etkinliği ilgi gördü.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Çocuk Şenliği

İlköğretim Okulları ve Çiçek Anaokulunun düzenlemiş olduğu Çocuk Şenliği etkinliği, farklı gösterilere sahne oldu. İlçe genelinde 840 çocuk çeşitli oyunlar ve farklı yarışmalarla eğlendi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yapmış olduğu etkinliklerle ortam tam bir şenlik alanına dönüştü. Çocukların eğlenmeleri için bu alanda farklı sanatsal etkinlikler düzenlendi.

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