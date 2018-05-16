İlköğretim Okulları ve Çiçek Anaokulunun düzenlemiş olduğu Çocuk Şenliği etkinliği, farklı gösterilere sahne oldu. İlçe genelinde 840 çocuk çeşitli oyunlar ve farklı yarışmalarla eğlendi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yapmış olduğu etkinliklerle ortam tam bir şenlik alanına dönüştü. Çocukların eğlenmeleri için bu alanda farklı sanatsal etkinlikler düzenlendi.