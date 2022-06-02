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Çocuk Şenliği

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde 'Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği' düzenlendi.

02 Haziran 2022 Perşembe 00:02
Çocuk Şenliği

Saraykent Müftülüğü tarafından düzenlenen Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği’nin coşku ile gerçekleştirildiğini belirten İlçe Müftüsü Yasin Baykal Coşkuyla, “Saraykent Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğümüzce tüm 4-6 yaş grubu Kur’an Kursu öğrencilerimizin, kadim kültürümüze ait oyunları büyüklerinden öğrenmelerini sağlamak amacıyla kurslarımızın bahçelerinde ‘Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği’ programı düzenledik. Çocuklar ve büyükleri birlikte; ip atlama, sek sek, çuval yarışı, 9 yaş ve 5 taş, yağ satarım bal satarım, körebe ve halat çekme gibi kültürümüze ait oyunlar oynadılar. Emeği geçen Kur ‘an Kursu öğreticilerimize, velilerimiz ve yetişkin öğrencilerimize ve gençlik gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çocuklarımızı bir nebze de olsa internet ve televizyondan uzak tuttu isek ne mutlu” diye konuştu. Haber Merkezi

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Çocuk Şenliği
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