Çocuk Oyun Parkı tamam

YERKÖY ilçesinin Selçuk Mahallesi, çocuk oyun parkının önemli bölümü tamamlandı, Önümüzdeki günlerde hizmete hazır hale getirileceği bildirildi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Selçuk Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Şehit Süleyman Şahingöz Çocuk Oyun parkında incelemelerde bulundu. Başkan Yılmaz, parkta yenileme çalışması başlattıklarını, çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını bildirdi. Başkan Yılmaz, ‘’Belediyemiz tarafından üretimini gerçekleştirdiğimiz Kamelyalarımızın montajını da gerçekleştirerek, çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Çocuk oyun alanımızın Selçuk Mahallemize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Kale Mahallesi’nde bulunan mezarlıktaki düzenleme ve yol yapım çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Başkan Yılmaz, mezarlıkta incelemelerde bulunup, bilgi aldı.