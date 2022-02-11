Çocuk istismarına yönelik seminer

Yozgat Bölge Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Seher Coşkun online olarak sunum yaptı. Toplantıya İl Müftü Vekili Süleyman Eroğlu, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut ve Yozgat’ta görev yapan Kur'an Kursu hocaları katıldı. İl Müftü Vekili Süleyman Eroğlu, konferansın verimli ve etkili geçtiğini söyleyerek, katılan hocalara teşekkür edip başarılar diledi. •Sümeyye İlhan•