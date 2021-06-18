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Çocuk işçiliğine dikkat çekildi

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Merkezi personeli, ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü' dolayısıyla çocuk işçiliğine dikkat çekmek üzere broşür dağıttı.

18 Haziran 2021 Cuma 00:54
Çocuk işçiliğine dikkat çekildi

Yozgat’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi personelin, çocuk işçiliğine dikkat çekmek amacıyla broşür dağıttı. 
Yozgat’ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, çocuk işçiliğinin çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin önünde ciddi bir engel teşkil ettiğini, önemli bir insan hakkı sorunu ve emek sömürüsünün en kötü şekillerinden birisi olduğunu söyledi. Neşeli, ‘’Merkez Sosyal Hizmet Merkezi meslek elemanlarınca çocuk işçiliğine dikkat çekmek, çocuk işçiliğine yol açan sebepleri belirlemek, yerel politika üretmek için Yozgat Sanayi Sitesinde işletmeleri ziyaret ettiler. Çocuk işçiliği konulu broşürleri dağıtarak, çocuk işçiliği ve yasal süreçleri hakkında bilgilendirme yaptılar’’ dedi. 2002 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından dünyada çalışan milyonlarca çocuğun sorununa dikkat çekmek amacıyla 'Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Gününün' ilan edildiği hatırlatıldı. Çocuk işçiliği ile mücadelede, sokakta çalışan çocukların sokağın riskinden korunarak eğitime kazandırılması için çeşitli çalışmaların yürütüldüğü de kaydedildi. 

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