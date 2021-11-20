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Çocuk Hakları

Yozgat Barosu Yönetim Kurulu Çocuk Hakları Komisyonu, Çocuk Haklarının kanunen ve ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, yaşama, barınma ile her türlü istismara karşı korunma gibi hakların hepsini kapsayan evrensel bir kavram olduğunu açıkladı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:06
Çocuk Hakları

Barodan yapılan yazılı açıklamada, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin, çocuk hakları ile ilgili olan ve günümüzde kabul gören en geniş uluslararası belge olduğuna dikkat çekildi. İlgili sözleşmenin 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildiği, 193 ülke tarafından onaylandığı hatırlatıldı. Açıklamada, ‘’Onaylanan bu sözleşme sayesinde artık çocukların hakları yasalarca da tanınmaktadır. 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 1990 yılında imzalamıştır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme; on sekiz yaşın altında olanları, çocuk olarak tanımlamaya başlamıştır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme; nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır. Sözleşmenin kapsadığı haklar ise: yaşama hakkı, eksiksiz biçimde gelişme hakkı, zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı, aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarıdır’’ görüşüne yer verildi. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin, medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki insan haklarını en geniş biçimde tanımlamakta olduğu vurgulandı. Açıklamada, ‘’Bu sözleşmeye yön veren temel değerler; ayrım gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama ve gelişme katılımdır. Çocukların; sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki her türlü imkândan faydalanması gereklidir. Çocuklar; her milletin güvencesidir. Çocuklarını ihmal eden ülkeler tükenmeye ve özlerini kaybetmeye mahkûmdurlar. Çocuklarımızın; Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer alan tüm haklarını elde ettiği, birey olarak sosyal hayata daha aktif katıldıkları bir dünyada yaşamalarını temenni ederek, sevgilerimizi sunuyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 19.11.2021 18:34
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