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Çocuk Hakları Günü’nü kutladı

YOZGAT Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.

Çocuk Hakları Günü’nü kutladı

YOZGAT Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.

21 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Çocuk Hakları Günü’nü kutladı

Modern dünyada özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla BM Genel Kurulunda Çocuk Haklarına Dair Sözleşme imzalandığını hatırlatan Neşeli, “Bu sözleşme çocukların yetişkinlerden daha farklı ihtiyaçlara ve haklara sahip olduğunu ortaya koyarak çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflemiştir. Birleşmiş Milletler 193 üye ülkeden 54 maddeden oluşan bu sözleşmeyi iç hukuklarına uyarlamasını istemiştir” dedi. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’na göre her gün 15 bin çocuğun önlenebilir sebeplerden dolayı hayatını kaybetmesinin konuya gereken hassasiyetin gösterilmediğini ortaya koyduğunu söyleyen Neşeli, “Ülkemizde ise çocukları korumaya yönelik yeni yaklaşımlar ve yapılan kanuni düzenlemeler ile çocukların cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın güvenli ve sağlıklı koşullarda barınmaları güvence altına alınmış nadide ülkelerden birisidir” diye konuştu.
 

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Çocuk Hakları Günü’nü Kutladı
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