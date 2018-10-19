Çocuk gelişi eğitimi

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Çayıralan Müftüsü Yüksel Çelik, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Veyis Altuntaş, kursu ziyaret etti, kursiyerlere başarı diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, kursların önemine değinerek, ‘’Çocuklarımız doğru bilgiyi doğru kaynaktan öğrenecek, önemli olan yaşantı boyutu ile hayatlarına birçok güzellik katacaktır. Ailelerimize, öğrencilerimize vatanımıza hayırlara vesile olması ümidiyle açılan okulumuzun bizdeki yeri başkadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlce Müftülüğümüz kurum olarak en yakın ve en fazla işbirliği yapacağımız kurumdur. Daha güzel çalışmalarla birlikte olacağız’’ dedi.