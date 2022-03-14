Çocuk eğitimi verildi

Çocuklara bakım ve eğitici görevi bulunan personele yönelik eğitime İl Müdürü Abdullah Neşeli, İl Müdür Yardımcısı Musa Saydam ve Şube Müdürü Bahattin Çelik, Kuruluş Müdürleri Nuh Çamkaya, Serpil Ceylan ve diğer personel katıldı. Yozgat Ali ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, yapılan eğitim ile kuruluşa ilk defa kabul edilen suça sürüklenmiş, suç mağduru çocukların yaşadıkları travmaların etkisini en aza indirgenmesi amaçlandığını söyledi. Neşeli, Ayrıca bu çocukların düşünen, kendini geliştiren, kendine ve başaracağına inanan, yaşam becerisini zenginleştiren, entelektüel kapasitesini geliştiren, refah ve mutluluk içinde yaşam kalitesini arttıran çocuklar olmaları için çocuklarla sürekli teması bulunan personelin bilgi düzeylerinin artırılması, ortak eylem geliştirilmesi hedeflendiğini vurguladı.

Bu ve benzeri eğitimler bakım ve diğer personelin çocuğun güvenliğini tehlikeye atacak bir eylemde bulunma riskini gözlemleyen, riski önceden tespit ederek koruyucu ve önleyici faaliyetleri harekete geçiren kişiler olmasına olanak sağlayacaklarının altını çizen Neşeli, ‘’Ayrıca bu eğitimlerle çocuk ve personel arasında bağın güçlenmesini sağlarken, çocukla personel arasında sevgi ve güvene dayalı bir ilişkinin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Çocuğa yönelik koruyucu destekleyici ve güven ortamımı geliştirici bu eğitimler çocuğun psiko sosyal gelişimine olumlu katkı sağlayacağı gibi öz ailesi ile bağını güçlendirecektir’’ dedi.