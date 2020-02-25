ÇOCUK ÇALIŞTAYI YAPILDI

Çocuk alanında koruyucu önleyici ve destekleyici hizmetler konusunda faaliyet gösteren, çocukların psiko-sosyal gelişimlerine destek olan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Okul Destek ve Sosyal Uyum Projeleri kapsamında iki gün boyunca “Sosyal Uyum ve Çocuk” konulu çalıştay yapıldı. Grand Ser otelde yapılan çalıştaya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden destek alan 25, kuruluşlarda bakım altında bulunan 15, özel ve devlet okullarından katılan 19, mülteci kampında kalan 7 çocuğun katılım sağladığı bildirildi. Katılım sağlayan çocukların 33’ünün farklı milletlere mensup Yozgat’ta mülteci statüsünde bulunan çocuklardan oluştuğu, 33 çocuğunda Türk olduğu kaydedildi. Çalıştaya Bozok Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik bölümü akademisyenleri ve öğrencileri katkı sağladı. Yapılan çalıştayda Yozgat ve ülke genelinde çocukların karşılaştıkları sorunlar, tehlikeler hakkında İl Çocuk Hakları İl Koordinatörü bilgilendirme yaptı. 2 gün boyunca Grand Ser Otel’de yapılan çalıştay hakkında bilgi veren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, çalıştayı Bozok Üniversitesi ile ortaklaşa yaptıklarını söyledi. İl Müdürlüğü olarak dezavantajlı gruplarda özellikle çocuk alanında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Neşeli, “Dünyaya baktığımız takdirde dünyada birçok nüfus hareketlilikleri görmekteyiz. Dünyada çocuklarımız göç etmektedir. Göçün en büyük nedeni savaş olarak gözükmektedir” dedi.

1 MİLYON 600 BİN

ÇOCUK VAR

Suriye’den 3 milyon 600 bin insan geldiğini ifade eden Neşeli, “2019 yılı içerisinde yaşayan 3 milyon 600 bin insanın 1 milyon 600 bini çocuk. Bu çocuklar diğer akranlarıyla en iyi yaşam haklarına sahipler. Çünkü çocuk hakları birleşmiş milletlerden bu şekilde ifade edilmekte. Bizler de kendi ülkemize gelen çocukların sosyal uyum açısından güçlendirilmesi en azından tehlikelerin, yaşamış oldukları kültürlerin farkına varmak zorundalar. Bizler de bugünü etkinliklerle sığınmacı çocuklara dikkat çekmek istiyoruz. Onların diğer Türk vatandaşları ile kaynaşmasını hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

KÜLTÜRÜMÜZÜ

TANITIYORUZ

Bozok Üniversitesi ile ortaklaşa olarak 2 günlük çalıştay yaptıklarını ifade eden Neşeli, şöyle konuştu “Çocuklarımızın üzerinde, kültürümüz üzerinde duracağız.

İnanıyorum ki bu çalışmalarla çocuklar daha güçlü olacak. Biz aile yanında bin 40 çocuğumuzu da takip ediyoruz.

Bunlarla bir araya gelmekteyiz. Bunları sadece ekonomik alanda destekleme değil onlarla beraber ders çalışma, onlarla beraber sosyal kültürel faaliyetler düzenleyerek çocukların nitelikli şekilde yaşamlarını ve gelişimlerini en iyi şekilde devam etmelerini amaçlamaktayız’’