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Çocuğa yönelik ihmal anlatıldı

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, öğretmenlere yönelik, ‘Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismar’ konulu eğitim verildi.

Çocuğa yönelik ihmal anlatıldı

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, öğretmenlere yönelik, ‘Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismar’ konulu eğitim verildi.

25 Haziran 2019 Salı 06:42
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Çocuğa yönelik ihmal anlatıldı

Rehber öğretmenler tarafından verilen eğitim çalışmasına ilgi yoğun oldu. Çocuk istismarının fiziksel, duygusal, cinsel istismar ve ihmal olmak üzere 4 ayrı grupta ele alınabileceğine dikkat çekildi. Çocuğun bakımından sorumlu kişilerin görevlerini yerine getirmemesi sonucu ortaya çıkan ihmalin yanı sıra, kaza dışı her türlü yaralanma ile sonuçlanan fiziksel şiddetin çocuklarda en çok göğüs, sırt, baldır, genital bölgeler, üst kol ve yüzde izler görüldüğüne dikkat çekildi. Yanıklara, iç organ hasarlarından gelişim geriliklerine varan çok geniş bir perspektifte sonuçlar ortaya çıktığı anlatıldı. Düşük sosyo-ekonomik koşullarda, anne ve babaların madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlarının yanı sıra, çocuk bakımını üstlenecek aile bireylerinde çocukluk çağı istismar yaşantıları olmasının, geçmiş çocukluk çağı istismarları ile karşılaşmalarının çocuklarının istismar riskini artırdığına dikkat çekildi. 

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Çocuğa Yönelik Ihmal Anlatıldı
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