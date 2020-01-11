Çobanlar Sertifikalanıyor

Kursların, küçükbaş hayvan varlığını artırmak, teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni üretim metotlarının uygulanmasını sağlamak, sürü yönetimi elemanlığını cazibeli bir meslek haline getirmek, bu sayede kırsal alanda vasıflı, kayıtlı yeni bir istihdam ortamı oluşturmak amacı ile açıldığı bildirildi. Eğitimlerde, sürü yönetimi elemanlarının teknik ve uygulama kapasitelerini geliştirmek, meraların bilinçli kullanılması, korunmasına doğrudan katkı sağlamak, Küçükbaş hayvanlardan elde edilen verimi artırmak, ülke ekonomisine sağladığı katkıyı arzu edilen düzeylere ulaştırmak, bakım, besleme standartlarını yükselterek, küçükbaş hayvan refahını sağlamak amacıyla açılan kurslara ilginin yoğun olduğu kaydedildi. Yozgat Merkez, Çayıralan, Çandır, Kadışehri, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy ilçelerinde Halk Eğitim Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde düzenlenen Sürü Yönetim Elemanı kursları için 554 kişi devam etti. Kursları başarıyla tamamlayan 448 kursiyere sürü yöneticisi sertifikası verildi. Yozgat Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam eden 120 saatlik Sürü Yönetim Elmanı kursunun Yozgat Tarım, Orman İl Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından verildiği, kursiyerlere İş güvenliği, bakım-besleme, damızlık seçimi, hayvan barınakları, hayvan hastalıkları, korunma yöntemleri, beslenme hastalıkları, koruyucu aşılamalar konularında eğitim ve bilgilendirme yapıldığına vurgu yapıldı. Bakanlık tarafından küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi, küçükbaş hayvancılık işletmelerinin çoban temini hususunda yaşadığı sıkıntıları minimuma indirmek, sürü yönetimi adı altında çobanlık mesleğini daha cazip hale getirmek amacı ile Sertifikalı Sürü Yönetim Elemanı istihdam eden işletme sahiplerine her yıl 5 bin lira destekleme ödemesi yapıldığı duyuruldu. Sertifikalı çoban istihdam eden işletme sahiplerinin desteklemelerden yararlanabilmesi için en az 100 baş anaç koyun-keçi varlığına sahip olmaları, istihdam edilen çoban adına ait olduğu yıl içerisinde en az 5 ay Sosyal Güvenlik Kurumuna prim yatırması gerektiği hatırlatıldı. 2015-2018 yılları arasında en az 5 ay süre ile SGK primleri yatırılmış, Sertifikalı çoban istihdam etmiş işletme sahiplerine toplamda bir milyon 385 bin lira destekleme ödemesi yapıldığı açıklandı.