ÇKS Uyarısı

2020 üretim sezonu için ÇKS’ye yeni kayıt veya kayıt güncelleme işlemleri için başvuruların 1 Eylül tarihinde başladığı, 30 Haziran 2020 tarihinde başvuruların sona ereceği kaydedildi. 2018 ve 2019 üretim yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş, 2020 üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerin, hem mazot/gübre desteğinden hem de varsa fark ödemesi desteklemeleri gibi diğer bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacakları hatırlatıldı. Üreticilerin mağduriyet yaşamaması, 2020 yılı Bitkisel Üretim Desteklerinden faydalanabilmeleri için en geç 30 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar ÇKS kayıtlarını güncellemeleri gerektiği bildirildi.