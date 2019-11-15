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ÇKS başvuruları başladı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, çiftçilerin tarım desteklerinden yararlanabilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olmaları gerektiğini söyledi.

ÇKS başvuruları başladı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, çiftçilerin tarım desteklerinden yararlanabilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olmaları gerektiğini söyledi.

15 Kasım 2019 Cuma 04:04
ÇKS başvuruları başladı

Özdemir, yeni üretim dönemi ÇKS kayıtlarının başladığını ve 30 Haziran 2020'ye kadar devam edeceğini belirtti. Çiftçinin yeni üretim dönemindeki devlet desteklerinden yararlanmaları için mutlaka tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerindeki ÇKS kayıtlarının yenilemesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Kayıtlar yenilenmezse çiftçilerimiz mazot, gübre ve diğer desteklerden yararlanamazlar" dedi. Özdemir, ürün destek ödemeleri için müstahsil makbuzları ve faturaların müdürlüklere tesliminin sürdüğüne değinerek, "Çiftçimiz sattığı ürünün müstahsil makbuzunu ticaret borsalarına onaylattıktan sonra il ve ilçe müdürlüklerimize teslim etmeleri gerekiyor. Hububat ve baklagillerde fatura teslimi 1 Nisan 2020'de, yağlı tohum bitkilerde ise 30 Nisan 2020'de sona ermektedir. Çiftçimizin mağdur olmaması için bu tarihlerden önce ürün satış faturalarını müdürlüklerimize teslim etmeleri gerekmektedir" diye konuştu. 

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