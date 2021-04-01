Çizgimiz kırmızı

Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Kırmızı çizgimizi çekiyoruz’ uygulaması hayata geçirildi. Konuklar Beldesi ve Çayıralan Cumhuriyet Caddesinde gerçekleştirilen programa Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Konuklar Beldesi Belediye Başkanı Muammer Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Aktan, İlçe Emniyet Amir Vekili Süleyman Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Şahin Şahiner, Daire Amirleri, Polis memurları, Jandarma Personeli ve öğrenciler katıldı. Uygulamaya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kaymakam Yıldız ve programa katılanlar tarafından yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi.