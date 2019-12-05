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Çizgilerle Yemen sergisi

TÜRKİYE Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi tarafından "Uluslararası Çizgilerle Yemen" sergisi açıldı.

Çizgilerle Yemen sergisi

TÜRKİYE Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi tarafından "Uluslararası Çizgilerle Yemen" sergisi açıldı.

05 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Çizgilerle Yemen sergisi

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Vali Kadir Çakır, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu belirterek, nerede bir mazlum varsa ona da sahip çıktığını, el uzattığını söyledi.  Çakır, "Komşudaki yangın bizi bir şekilde bulur. Eğer büyük bir evimiz varsa, büyük bir alanınız varsa daha sık bulur. Türkiye Cumhuriyeti'nin komşularımıza verdiği destek bir şekilde olumlu olarak bize döner. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Başta Yemen olmak üzere dünyanın bütün yerlerindeki İslam ülkelerindeki kavgaların bitmesini canı gönülden temenni ediyorum. Çocuklarımız ölmesin, anneler çocuksuz kalmasın, çocuklarımız annesiz babasız kalmasın" dedi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik de Türk milletinin yardımsever bir millet olduğunu belirtti.  Sezik, yardımların son yıllarda daha da arttığını vurgulayarak, "Özellikle son yıllarda sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu çok daha fazla artmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı, dünyadaki 5 büyük vakıftan biridir. Yemen'de iç savaş yaşanmakta. 17 milyon kişi yardıma muhtaç. Vakfımız 2019'da yaklaşık 50 milyon liraya yakın yardım yapmıştır. Biz de Yozgat şubesi olarak 305 bin lira yardımla Yemen'e el uzattık. Bugün burada bir sergi açıyoruz. Bu sergi 115 ülkeden önemli çizerlerin ödüllü resimleridir. Yemen'deki dramı kendi üsluplarıyla anlatıyor" dedi. Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi. 

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Çizgilerle Yemen Sergisi
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