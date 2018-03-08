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Çivi ve telin estetiği

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde sürdürülen filografi kursunda kursiyerler çivi ve tel kullanarak estetik eserler meydana getiriyor.  

Çivi ve telin estetiği

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde sürdürülen filografi kursunda kursiyerler çivi ve tel kullanarak estetik eserler meydana getiriyor.  

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Çivi ve telin estetiği

Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslar arasında, filografi kursu dikkat çekiyor. Çivilerin arasından tellerin geçirilmesiyle objelere estetik bir görünüm kazandırılan filografi kursuna, kursiyerlerin ilgisi de yoğun oluyor. Kursiyerler çeşitli örgü teknikleri kullanarak hat yazıları, simetrik desen, logo, çiçek ve çeşitli figürlerin işlemesini yapıyor. Kurs hocası Neslihan Sargın, filografi kursunun sabır gerektiren ve yoğun emeğin ortaya konulduğu bir kurs olduğunu ve kursiyerlerinin sabır sonucu sanat eseri, güzide eserler ortaya çıkardığını ifade etti.

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