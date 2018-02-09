ÇİNİLER İLGİ ÇEKİYOR

Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, İŞKUR ile işbirliği kapsamında açılan Çinicilik Kursuna ev hanımları, çalışanlar ve engelliler büyük ilgi gösterdi. Kursiyerlerin öğrenirken yaptıkları çiniler içerisinde dikkat çekenler, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan sergide teşhir ediliyor. Teşhir salonunu gezen Yıldız ve Temur, sergide yer alan ürünlerin Pazar payının bulunduğunu, özellikle turizm bölgelerinde yabancı turistlerin ilgisinin çekebileceğine dikkat çekti.

PROJEYE ONAY

Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ‘Yetişkin eğitiminde yetişkinlerin öğrenme sürecinde bilimsel yöntemlerin kullanılması’ adlı proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Saraykent, Sarıkaya, Kadışehri ve Yerköy Halk Eğitim merkezlerinin ortak olarak yer aldığı proje kapsamında yapılacak ziyaretlere, 15 idareci, öğretmen ve usta öğreticiden oluşan ekibin katılacağı belirtildi. Ekibin İsveç’in başkenti Stockholm’de bir hafta süre ile yetişkin eğitimi kurumlarında yetişkin eğitimi ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler konusunda incelemelerde bulunacak. Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanan ve 7 gün sürecek ziyaretlerin amacının, Halk Eğitim Kurumları bünyesinde çalışan personel, yurt dışı meslektaşlarını tanıyıp, almış oldukları kurslar, eğitim tekniklerini, metotları, kullandıkları bilimsel yöntemlerden yararlanacak. Edindikleri bilgi ve deneyimleri Yozgat’ta uygulamaya koyacak.