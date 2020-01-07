Çinicilik gelişiyor

Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nin birçok alanda açtığı kursların yanında çinicilik kursuna katılan kursiyerlerin el emeği göz nuru vererek hazırladıkları çiniler yurdun farklı bölgelerinde dikkat çekiyor. Bayanların yanı sıra erkeklerinde katıldığı kurslarda çinicilik eğitimi alan kursiyerler el emeği göz nuru döktükleri çinilerden ekmek kapısı oluşturdu. Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa, ilginin de yoğun olduğu kaydedildi. Kaymakam Bahadır Güneş, Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi. Kaymakam Güneş, yapılan çinileri inceledi, yapım aşaması hakkında da bilgiler aldı.