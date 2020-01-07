Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111413
ALTIN
300.138
DOLAR
5.9640
STERLİN
7.8631
EURO
6.6717

Çinicilik gelişiyor

SORGUN Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan çinicilik kursuna katılan kursiyerler tarafından yapılan Yozgat motifleriyle süslü çiniler büyük beğeni topluyor.

Çinicilik gelişiyor

SORGUN Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan çinicilik kursuna katılan kursiyerler tarafından yapılan Yozgat motifleriyle süslü çiniler büyük beğeni topluyor.

07 Ocak 2020 Salı 03:30
Çinicilik gelişiyor

Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nin birçok alanda açtığı kursların yanında çinicilik kursuna katılan kursiyerlerin el emeği göz nuru vererek hazırladıkları çiniler yurdun farklı bölgelerinde dikkat çekiyor. Bayanların yanı sıra erkeklerinde katıldığı kurslarda çinicilik eğitimi alan kursiyerler el emeği göz nuru döktükleri çinilerden ekmek kapısı oluşturdu. Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa, ilginin de yoğun olduğu kaydedildi. Kaymakam Bahadır Güneş, Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi. Kaymakam Güneş, yapılan çinileri inceledi, yapım aşaması hakkında da bilgiler aldı. 

Anahtar Kelimeler:
Çinicilik Gelişiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YANLIŞLAR DÜZELTİLSİN
YANLIŞLAR DÜZELTİLSİN
Dernek, yeni binasında
Dernek, yeni binasında
Sedef, Oktay ile görüştü
Sedef, Oktay ile görüştü
Milletvekili Başer, sorun dinledi
Milletvekili Başer, sorun dinledi
Güvenlikçilere eğitim
Güvenlikçilere eğitim
EYLEM DEVAM EDiYOR
EYLEM DEVAM EDiYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim