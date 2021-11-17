ÇiNiCiLiK GELiŞiYOR

Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde açılan geleneksel Türk sanatlarının en önlemlilerinden biri olan çinicilik kursları ilgi görüyor. Çini kursuna katılanlar, kendilerini geliştirip, sanat eseri ortaya koyarken, ortaya güzel bir eser çıkartmanın hazzını yaşıyor. Çini Kursu eğiticisi Neriman İpek, kursa her yaştan talebin bulunduğunu, 4,5 ay süren kursun bitiminin ardından yenisinin açıldığını söyledi. İpek, kursiyerlerin hem boş vakitlerini değerlendirdiklerini, hem de yaptıkları ürünleri akraba çevrelerine sattıklarını ya da hediye olarak götürdüklerini belirtti. İpek, ‘’Burada hediyelik olarak çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Emek verdikleri için hediye daha da anlamlı oluyor. İnsanın kendi elleriyle yaptığı bir şeyi hediye etmesi daha değerli ve daha güzel’’ dedi. Sanatı öldürmediklerini tamamen özel tasarımlar yaptıklarını kaydeden İpek, kurumlardan gelen kurs taleplerine karşılık verildiğini aktarıp, kısa sürede kursların açıldığını bildirdi. Yaptıkları çini çalışmalarına kurumlardan talep geldiğini, bu talepleri karşıladıklarının altını çizen İpek, ‘’İl Özel İdareden ya da üniversiteden bize geliyorlar ‘6 tane şöyle desenli çininiz lazım’ diyorlar. Biz onun tasarımını yapıp hazırlıyoruz. Gelip alıyorlar’’ diye konuştu. Çini eğitimlerine temelden, kalem tutmayı öğreterek başladıklarına vurgu yapan İpek, ‘’Önce çizme eğitimi veriyoruz. Desenlerin nasıl girip çıktığını gösteriyoruz. Sonra güzel bir desen oluşturup çiziyoruz, çizdikleri kağıt üzerinde fırça tutmayı öğreniyorlar, renklendirmeyi öğreniyorlar. Sonra objeye geçiyoruz. Objeyi önce zımparalıyoruz. Dik objeyse onu belirli bir kalıba oturtturmak için hazırladığımız deseni parçalara bölüyoruz. Objeye oturtturuyoruz en önemli aşamalardan biri de kalıba yerleştirip, iğne ile deliyoruz. Kömür tozu ile baskı yapıyoruz. Objenin üzerine tahririni çekiyoruz. Tahrir siyah beyaz oluyor, boyuyoruz, sırlayıp, 920 derece fırına veriyoruz. Orada pişiyor ve son halini almış oluyor’’ ifadelerini kullandı. Eğitimin en önemli, heyecan verici yerinin ürettikleri ürünün fırından çıktıktan sonra ilk gördükleri hali olduğunun altını çizen İpek, renklerin nasıl birleşim gösterdiğini, nasıl bir rengin ortaya çıktığını anca fırından çıktıktan sonra görebildiklerini açıkladı.

TERAPİ GİBİ

Çini yapmanın çok sabır isteyen bir sanat olduğunu aktaran Halk Eğitim Merkezi Çini Kursu Eğiticisi Neriman İpek, çini yaparak Parkinson ve Alzheimer hastalığını yenen birçok kişinin olduğunu, bu yüzden doktorların çini yapmanın bu hastalıkları önlediğine vurgu yaparak, tavsiye ettiklerini bildirdi. İpek, ‘’Odaklanarak, ince ince çalıştıkları için, kafalarını meşgul ettikleri için bu hastalıkları önlediğini düşünüyorum. Çünkü biz çini yaparken kendimizi tamamen dünyadan soyutluyoruz’’ diyerek, açıklamasını noktaladı. •Sümeyye İlhan•