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Çınar hasret giderdi

Avrupa Müslümanları Kültür Evi (KUDEM ) kurucusu Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar, memleketi Yozgat’ın Yerköy ilçesinde hasret giderdi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:23
Çınar hasret giderdi

Çınar, Sivil Toplum Kuruluşlarını ve Resmi daire amirlerini ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu. Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar ilçe ziyareti kapsamında, Kaymakam Mustafa Karaca, Yerköy Şehit Aileler Derneği Başkanı Ahmet Kepir, Sokak Canlılarını Yaşatma Derneği Başkanı Galib Gencoğlu ile bir araya gelerek, KUDEM vakfı kuruluş çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulundu. Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar, ‘’KUDEM Vakfı olarak Eğitim hizmetlerini öncelemekte birlikte, Yerköy başta olmak üzere Yozgat’ın bütününe ilim-irfan, sanat ve kültür ağırlıklı hizmetleri yaymayı planlıyoruz. Her şeye rağmen Allah’ın izniyle bu toprağın insanına, hayvanına ve doğasına aşkla dokunacağız” dedi. (Ferhat Kayhan) 

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Çınar Hasret Giderdi
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