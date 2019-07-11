Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98585
ALTIN
260.024
DOLAR
5.7100
STERLİN
7.1150
EURO
6.4202

Çimler bakımda

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’un müsabakalarını oynayacağı Bozok Stadında çimler bakıma alındı.

Çimler bakımda

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’un müsabakalarını oynayacağı Bozok Stadında çimler bakıma alındı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
53 Okunma
Çimler bakımda

2018-2019 Futbol sezonunun tamamlanmasının ardından Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yozgat Bozok stadı çimleri bakıma alındı. Çimlerde havalandırma çalışmaları yapan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri daha sonra da gübreleme işlemi yaptı. Çim ekimi, ilaçlama işlemleri de yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Bozok stadını yeni sezon öncesinde hazır hale getirecek. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Toplulaştırma çalışması
Toplulaştırma çalışması
Sona gelindi
Sona gelindi
Polis Adaylarından doğa yürüyüşü
Polis Adaylarından doğa yürüyüşü
Kursiyerlere bisiklet
Kursiyerlere bisiklet
Hint keneviri operasyonu
Hint keneviri operasyonu
Ekinci, muhtarlarla istişare yaptı
Ekinci, muhtarlarla istişare yaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim