Çimler bakımda

2018-2019 Futbol sezonunun tamamlanmasının ardından Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yozgat Bozok stadı çimleri bakıma alındı. Çimlerde havalandırma çalışmaları yapan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri daha sonra da gübreleme işlemi yaptı. Çim ekimi, ilaçlama işlemleri de yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Bozok stadını yeni sezon öncesinde hazır hale getirecek.