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Çilekte üretim artıyor

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden üründe çeşitliliği artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında hazırlanan ‘Çilek üreten eller’ projesi doğrultusunda bu yıl 10 çiftçinin toplamda 10 dekar alanına deneme amaçlı ekim sonucunda Ekim ayı sonuna kadar ürün alındı.

Çilekte üretim artıyor

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden üründe çeşitliliği artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında hazırlanan ‘Çilek üreten eller’ projesi doğrultusunda bu yıl 10 çiftçinin toplamda 10 dekar alanına deneme amaçlı ekim sonucunda Ekim ayı sonuna kadar ürün alındı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:56
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Çilekte üretim artıyor

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, projeye hayata geçirmek üzere belirlenen alanda hava koşullarına bağlı çeşitli sorunların yaşanmasına karşın, sonucun yine de olumlu olduğuna dikkat çekti. Özdemir, ‘’Çilek tesislerinin kurulum çalışmaları sırasında hazırlanan tarlalar aşırı yağış ve selden zarar gördü. Bu zorluklar aşılarak, hazırlanıp dikim aşamasına gelindiğinde ise dolu yağışı ile malç naylonları zarar gördü. Ama bu olumsuzluklara rağmen personelimiz ve çiftçilerimiz projenin uygulanması için yılmadan çalıştılar’’ dedi. 
Tarım ve Orman Müdürü Özdemir, 2018 yılının bahar döneminde yaşanan olumsuzluklarla zarar gören malç naylonlarının tamir edildiğini, gelecek yıl Kuşçu ve Başıbüyüklü köylerindeki çiftçilerle daha fazla miktarda çilek üretimi planladıklarını kaydetti. Özdemir, çilek üretiminde birinci yıl, dikim yılı olması nedeniyle ürün alınmaması, bitkinin kök gelişimini tamamlayıp ikinci yıl ürün alınmaya başlanılmasının tavsiye edildiğini hatırlattı. Bu şekilde sonraki yıllarda daha fazla ürün alınabildiğinin altını çizen Özdemir, ‘’Bu nedenle bu sene çiftçilerimize çileklerin çiçeklerini koparmalarını önerdik. Fakat demonstrasyon uyguladığımız bir çiftçimiz sonuçlarını bu sene de görmek istemesi ile çiçeklerini koparmayıp, çilek üretti ve pazar tezgahlarında çileklerin kalmadığı Eylül ayından Ekim ayı sonlarına kadar 150-200 kilo civarında çilek üreterek sattı. Çilek normalde nisan-mayıs aylarında pazarlara inmekte, haziran başından sonra pazarlarda tükenmektedir. Ama ilimizin iklim şartları dolayısıyla ekim ayına kadar çilek üretimi mümkündür. Amacımız bunu çiftçimiz için fırsata çevirmektir’’ diye konuştu.

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Çilekte üretim Artıyor
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