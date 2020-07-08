Çilek üretimine destek

ŞEFAATLİ İlçesinde, çilek üretimini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan proje ile üreticilere eğitim verilmesi planlandı. Şefaatli Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje, KOP tarafından uygun bulundu. Kaymakam Halis Hacıismailoğlu başkanlığında kurulan Proje Ekibi tarafından hazırlanan ikinci proje de olumlu bulundu. Şefaatli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerinden Filiz Gençaslan, Şükrü Tanun Öztürk, Ayşe Öncül, tarafından hazırlanan proje, Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilerek imza altına alındı. Çilek KOParan Eller adlı proje kapsamında teorik ve uygulamalı modern çilek yetiştiriciliği eğitimlerinin verileceği bildirildi. Eğitim sonunda çilek bahçeleri kurularak, vatandaşların çok küçük alanlardan daha fazla gelir elde etmesinin sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.