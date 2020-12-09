Çilek üretimi artıyor

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, alternatif ürünlerin ekimini yaygınlaştırmak, kadınların üretime katkılarını sağlamak amacıyla hazırladığı ‘Çilek üreten eller’ projesi ile oluşturduğu bahçelerde üretim devam ediyor. KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi kapsamında hazırlanan, aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadın girişimcilerin desteklenmesini amaçlayan projenin ardından bireysel çilek bahçeleri de tesis edildi. Yozgat’ta geçtiğimiz yıl 25 dekar alandan 2 tonun üzerinde çilek elde edildi. Proje kapsamında yüzde 70’i hibe desteği olmak üzere belirlenen bölgelerde çilek bahçeleri tesis edildi. Yozgat’ta 2018 yılında Çilek Üreten Eller projesi kapsamında verilen destekle kurulan tesislerin dışında vatandaşlar da kendi imkanlarıyla çilek üretim seraları kurdu. Tarım Müdürlüğü öncülüğünde kurulan tesisler dışında 30 dekar civarında da şahıslar tarafından kurulan tesislerin bulunduğu, geçen yılki üretimin toplamda 5 ton civarında olduğu kaydedildi.