Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1340
ALTIN
470.143
DOLAR
7.8097
STERLİN
10.4430
EURO
9.4578

Çilek üretimi artıyor

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilde alternatif ürünlerin ekimini yaygınlaştırmak, kadınların üretime katkılarını sağlamak amacıyla hazırladığı ‘Çilek üreten eller’ projesi ile tesis ettiği bahçelerle üretim devam ediyor.

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:21
Çilek üretimi artıyor

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü,  alternatif ürünlerin ekimini yaygınlaştırmak, kadınların üretime katkılarını sağlamak amacıyla hazırladığı ‘Çilek üreten eller’ projesi ile oluşturduğu bahçelerde üretim devam ediyor. KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi kapsamında hazırlanan, aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadın girişimcilerin desteklenmesini amaçlayan projenin ardından bireysel çilek bahçeleri de tesis edildi. Yozgat’ta geçtiğimiz yıl 25 dekar alandan 2 tonun üzerinde çilek elde edildi. Proje kapsamında yüzde 70’i hibe desteği olmak üzere belirlenen bölgelerde çilek bahçeleri tesis edildi. Yozgat’ta 2018 yılında Çilek Üreten Eller projesi kapsamında verilen destekle kurulan tesislerin dışında vatandaşlar da kendi imkanlarıyla çilek üretim seraları kurdu. Tarım Müdürlüğü öncülüğünde kurulan tesisler dışında 30 dekar civarında da şahıslar tarafından kurulan tesislerin bulunduğu, geçen yılki üretimin toplamda 5 ton civarında olduğu kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Çilek üretimi Artıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biçerdöverler eskidi
Biçerdöverler eskidi
Kaymakam serayı gezdi
Kaymakam serayı gezdi
GELMEYiN, GiTMEYiN!
GELMEYiN, GiTMEYiN!
Yollar çiçek açacak
Yollar çiçek açacak
MiLLi PARKTA SONBAHAR
MiLLi PARKTA SONBAHAR
Gönül Dağı çok sevildi
Gönül Dağı çok sevildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim