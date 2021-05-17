Çilek Fidesi dikimi yapıldı

SARIKAYA Belediyesi tarafından, topraksız tarım tekniğiyle çilek üretimi yapılmasına yönelik tesis ettiği serada, yeni sezon için çilek fidesi dikimleri tamamlandı, bakım ve sulaması gerçekleştirildi. Sarıkaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen çalışmalara Ziraat Odası da destek verdi. Oda yönetimi çilek seralarını ziyaret edip, çalışmalara katkı sağladı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, 5 bin metrekare sera tesisini önceki yıl kurulumu tamamlayarak, çilek ve salatalık üreti yaptıklarını bildirdi. Sera tesislerini üretim yapmak isteyen vatandaşlar için örnek teşkil etmesi amacıyla kurduklarını bildiren Açıkel, sera tesislerinde mevsimine göre ürünlerin ekilip, hasadının yapılacağını da kaydetti. Kış aylarında marul ekimi yapmayı düşündüklerini bildiren Açıkel, seralarda yetiştirilen salatalık ve çileğin piyasa koşullarına göre daha ucuza satışının yapıldığını, elde edilen gelirin ise yeni yatırımlar da değerlendirileceğini sözlerine ekledi.