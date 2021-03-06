CİĞERİMİZİ YAKTIN PAŞAM

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da hazır bulundu.

Korgeneral Osman Erbaş, Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Yüzbaşı Salih Sarıoğulu'nun naaşları defnedilmek üzere Ankara Cebeci Şehitliği'ne gönderildi. Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun naaşı Kırıkkale’ye, Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir ve Astsubay Üst Çavuş Nazmi Yılmaz'ın naaşları Kahramanmaraş’a, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in naaşı Afyonkarahisar’a, Uzman Çavuş Hakan Gül'ün naaşı Amasya’ya ve Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin naaşı Kayseri'ye uğurlandı. •2'de•

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz darbe girişimine karşı ordudaki direnişi örgütleyen komutanlardan biriydi. Korgeneral Erbaş'ın şehit olduğu duyulur duyulmaz akıllara 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepki geldi. Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal için de ‘vur’ emri çıkarmıştı. Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katil" sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.

BİNGÖL’den Bitlis’in Tatvan ilçesine giden helikopterin düşmesi sonrası şehit olan hemşehrimiz Korgeneral Osman Erbaş ve silah arkadaşı 10 askerimiz için Ankara'da devlet töreni düzenlendi. Şehitlerden 5'i cenaze namazı sonrası Ankara'da toprağa verildi. 6 şehit ise memleketlerine uğurlandı. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere önceki gün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildi. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 11’i şehit oldu. Şehit askerler Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenin törenin ardından devlet töreni için uçakla Ankara’ya nakledildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen devlet törenin ardından da şehitlerden 5’i Ankara’da toprağa verildi. 6 şehit ise memleketlerine gönderildi. Ankara’daki törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar ve muhalefet liderleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: ‘’Şu musalla taşında ebediyete uğurladığımız, hakka uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda temenni ediyorum ki; rabbim bizleri sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun. Tabii şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız komutanlığın ötesinde tevazu ile gerçekten duruşuyla çok çok farklı, mütevazi bir insandı ve yanındaki yine kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu elim kazayla emaneti sahibine teslim ettiler. Biz bir şeye inanıyoruz; Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Şimdi, 11 şehidimizi hakka uğurlarken biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabii tüm aileye, ordumuza, milletimize rabbimden sabırlar diliyorum. Tezkiye ile şu anda bu cenaze namazına katılan tüm kardeşlerimiz, zaten sizler özellikle tezkiye ettiniz. Hocamızın da ifade ettiği gibi, ‘Biz şehitlerimizin tezkiyesine muhtacız.' Çünkü onlar bizim için bir yolculuktaydılar ve bu yolculukta da mukadder olan ölümle karşı karşıya kaldılar. Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var. Şehadet bunların en yücesi, rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Hele hele din uğrunda, vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yiğidin karı değil. Rabbim bir mükafat olarak bunu bizlere lütfederse ne kadar güzel. Temenni ederim ki rabbim bizlere de bunu nasip eder ve son olarak bende tüm kardeşlerimden bir fatiha okumalarını isteyeceğim.’’ •HABER MERKEZİ•