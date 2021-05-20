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Çiğdemli’de altyapı hazırlığı

SORGUN İlçesinin Çiğdemli beldesinde altyapıya yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili hazırlıklar tamamlandı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 00:17
Çiğdemli’de altyapı hazırlığı

Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, sokaklara ve mahallel yollarına döşenecek olan parke taşları ile çöp konteynerler gelmeye başladığını söyledi. Başkanı Sungur, ‘’Sayın milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef in yardımları sayesinde tamamı hibe olarak parke taşlarımızı ve konteynerlarımızı aldık. Kendisine şahsım ve kasabamız adına teşekkür ediyorum. Tertemiz bir Çiğdemli sokakları için çalışıyoruz. Çalışmalarımız en kısa zamanda başlayacaktır’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•

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Çiğdemli’de Altyapı Hazırlığı
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