Çiğdemli’de altyapı hazırlığı

Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, sokaklara ve mahallel yollarına döşenecek olan parke taşları ile çöp konteynerler gelmeye başladığını söyledi. Başkanı Sungur, ‘’Sayın milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef in yardımları sayesinde tamamı hibe olarak parke taşlarımızı ve konteynerlarımızı aldık. Kendisine şahsım ve kasabamız adına teşekkür ediyorum. Tertemiz bir Çiğdemli sokakları için çalışıyoruz. Çalışmalarımız en kısa zamanda başlayacaktır’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•