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Çiğdemli kendi elektriğini üretiyor

SORGUN ilçesine bağlı Çiğdemli Belediyesi, kurduğu güneş enerjisi santralinde 4 bin panelden 28 bin kilovat saat elektrik üretimi gerçekleştirerek beldenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Çiğdemli kendi elektriğini üretiyor

SORGUN ilçesine bağlı Çiğdemli Belediyesi, kurduğu güneş enerjisi santralinde 4 bin panelden 28 bin kilovat saat elektrik üretimi gerçekleştirerek beldenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Çiğdemli kendi elektriğini üretiyor

Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer, 2,5 önce kurdukları güneş enerjisi santralinden aylık 60 ile 70 bin lira arasında gelir elde ederek belediyeye ek gelir sağladıklarını söyledi. Yaklaşık 12-14 saat süre zarfında güneş panellerinin enerji ürettiğini dile getiren Biçer, "Yaklaşık 2,5 yıl önce bu işe karar verdiğimizde Enerji Bakanlığımızdan müsaadesini aldık. Belediyemize ekstra bir gelir sağlamak ve bölgede Enerji Bakanlığımıza güneşten enerji sağlamak için böyle bir projeyi hayata geçirdik ve bir ay önce üretime başladık. Sabah gün ışımasıyla birlikte üretime başlıyor akşam gün batımı ile devam ediyor. Yaklaşık 12-14 saat süre zarfında panellerimiz enerji üretiyor. Enerjide biz dışa bağımlıyız. Cumhurbaşkanımız böyle bir imkan sağladı bu işte bizim de katkımız olduysa ne mutlu. Hem beldemize hem devlerimiz ve milletimize faydası var" dedi.

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