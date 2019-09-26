Çiğdemli Belediyesine icra takibi

Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, yazılı açıklamasında, belediye tarafından bir firmaya yaptırılan güneş enerjisi panelleri borcunun ödenmemesi nedeniyle icra takibi yapıldığı belirtti. Sungur, açıklamasında, "Söz konusu durum belediyemize maddi ve manevi büyük zarar vermiştir. Son olarak karşı firmanın icrayı, belediyenin kapısına kadar göndermesi ve belediyenin tüm araç gereçleri ve banka hesaplarına el konulmak istenmesi bizleri çok üzmüştür. Bu hoş olmayan durum, Çiğdemli Belediyesinin yıllarca hiç karşılaşmadığı ve açıklaması mümkün olmayan bir durumdur. Ben Belediye Başkanı olarak bu durumu kabul etmiyorum ve şu anki imkanlarımızla da bu borcu ödememiz mümkün değildir" ifadelerini yer verdi.