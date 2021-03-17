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Çiğdem şenliği

Yozgat köylerinde baharın müjdecisi olarak kabul edilen çiğdemlerin çiçek açmasının ardından bazı köylerde çiğdem etkinliği yapılmaya başlandı. Covit19 tedbirleri nedeniyle şenlik kapsamında toplanan, yağ ve bulgurdan yapılan çiğdem pilavı evlere servis edildi.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:29
Çiğdem şenliği

ANADOLU köylerinde artık unutulmaya yüz tutan Çiğdem Gezdirme etkinliği Yozgat’ın bazı köylerinde yaşatılmaya çalışılıyor. Çiğdem gezdirme geleneğini sürdürmek amacıyla bu  yıl gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar tarafından toplanan yağ ve bulgurdan yapılan çiğdem pilavı, toplu olarak tüketilmek yerine evlere servis edildi. Köy çocukları, kırlardan toplanan çiğdemleri ağaç dallarına dizip, evleri gezerek, toplu halde ‘Çiğdem çiğdem çiçecik, emmim oğlu köçecik, yağ verenin oğlu olsun, bulgur verenin kızı olsun’ tekerlemesini söyleyerek yağ ve bulgur topluyor. Toplanan yağ ve bulgurun çiğdem çiçekleriyle pişirilmesiyle hazırlanan ‘çiğdem pilavı’ önceki yıllarda köy meydanlarında, köy evlerinde vatandaşlara toplu olarak ikram ediliyordu. Bu yıl ise gelenek bazı köylerde uygulanırken, covit19 tedbirleri kapsamında pilav bir yerde pişirilip, daha sonra da hanelere kaplar içerisinde dağıtıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Çiğdem şenliği
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