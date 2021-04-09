ÇiFTLiK ZARARI SPK RAPORUNDA

BOĞAZLIYAN ilçesi Devecipınar bölgesinde 264 bin 30 metrekarelik arazi üzerinde kurulu besi ve gebe düve çiftliğinin, hayvanlarda görülen hastalık nedeniyle 11 Milyon lira zarar ettiği ileri sürüldü. Milli Gazete’de Sadettin İnan imzasıyla yayınlanan haberde, çiftlik işletmecisi konumundaki Tareks Hayvancılık şirketinin, hastalık nedeniyle kesilen hayvanlardan dolayı zarar ettiği yönündeki tespitin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarına da yansıdığı kaydedildi. 600 baş sağmal, bin 500 baş besi, gebe düve kapasiteli olarak 2005 yılında kurulan çiftlik işletmesinin mevcut sağmal hayvan yatak kapasitesinin bin 500 baş olduğu, toplam hayvan kapasitesinin ise 4 bin başa ulaştığı kaydedildi.

SPK RAPORU: Tareks Hayvancılık şirketinin 2020 yılına ilişkin SPK’ya sunulan Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunda, Boğazlıyan’daki hastalıktan ari çiftlikte binlerce anaç hayvanın brusella hastalığından dolayı zorunlu kesime gönderildiğine dikkat çekildi. SPK’ya sunulan 2020 yılı faaliyet raporunda 2 bin 322 anaç hayvanın hastalıktan dolayı zorunlu kesime gönderildiği kaydedildi. SPK’nın kurumla ilgili yayınlanan 2020 yılı faaliyet raporunda, ölen hayvanlarla ilgili giderler 10 milyon 936 bin lira olarak kayıtlara düştü. Brusella hastalığından dolayı Türkiye’de görülmemiş bir büyüklükte 2 bin 322 hayvanın zorunlu kesime gönderildiği, Tareks Hayvancık tarafından bu kesilen hayvanların yerine yurt dışından tam 3 bin 577 anaç hayvan ithal edildiği de kaydedildi.