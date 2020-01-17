ÇiFTLiK MUAMMASI!

BOĞAZLIYAN ile özdeşleşen, Damızlık Gebe Düve Çiftliği tesisinin taşınacağı yönündeki iddialar Boğazlıyan halkını üzdü, tepkilere neden oldu. Boğazlıyan ile birlikte Yozgat'a ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan Damızlık Gebe Düve Çiftliği tesisinin başka bir ile taşınacağı ileri sürüldü. Bölgeye ve vatandaşlara hizmet eden ayrıca onlarca kişiye istihdam sağlayan tesisin başka bir ile taşınacağı yönündeki iddialar tepkileri de beraberinde getirdi. Tesisin kapanmasıyla birlikte Boğazlıyan da istihdam sıkıntısını daha da büyüteceğini belirten CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, Boğazlıyan ile birlikte hem Yozgat'a hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan TAREKS Hayvancılık şirketine bağlı Damızlık Gebe Düve Çiftliği tesisinin taşınacak olmasının Boğazlıyan'ı mağdur edeceğini söyledi. İlçe Başkanı Ahmet Peker, beraberinde CHP Yönetimi ve partililer ile çiftçilerden oluşan heyet, taşınması gündemde olan Damızlık Gebe Düve Çiftliği tesislerinin bulunduğu bölgede bir araya gelerek, tepkilerini dile getirdi. Peker, tesisin taşınıp kapatılmasının Boğazlıyan için üzücü bir kayıp olduğuna dikkat çekti. Peker, Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Boğazlıyan’da bulunan Damızlık Gebe Düve Çiftliğinin başka bir ile taşınacağı iddiaları gündemde sıcaklığını korurken, Boğazlıyan’da 2005 yılında kurulan Devecipınar Damızlık Üretim Çiftliği'nin Türkiye’nin damızlık düve ihtiyacını karşılaması amacıyla kurulduğunu anımsattı. Peker, "Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekir. Tesisin kapatılması Boğazlıyan için üzücü bir kayıp. Böylesine devasa bir yatırım neden Boğazlıyan'dan Yozgat'tan koparılıyor. Burada çalışan işçiler ne olacak? Ayrıca çiftçilere de büyük katkısı var tesisin. Çiftçi sözleşmeli ürünler ekip, ektiği ürünleri bu tesise satarak evine ekmek götürüyor. Bu olay; Boğazlıyanlıyım diyen herkesi derinden yaralamıştır. Boğazlıyanlı üzgün, çiftçi üzgün. Bu tesis ayrıca Boğazlıyan'ın ismini duyuran bir markaydı. Tesisin zarar ettiği iddiaları söyleniyor. Bu gerekçe çok mantıklı bir durum değil. Bu nedenle tesisin kapanması tüm Boğazlıyanlıyım diyen herkesi derinden yaralamıştır, üzmüştür ve Boğazlıyan için çok büyük bir kayıptır" şeklinde konuştu.

HERKES SAHİP ÇIKMALI

Tesise herkesin sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Başkan Peker, "Boğazlıyan ile birlikte hem Yozgat'a hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan önemli ve stratejisi büyük olan Damızlık Gebe Düve Çiftliği tesisinin taşınacak olması Boğazlıyan'ı mağdur edecektir. Konu ile ilgili CHP Yozgat Milletvekilimiz sayın Ali Keven de Ankara da gerekli girişimlerde bulundu. Bu tesisin taşınacak olmasını tepki ile karşılıyoruz. Herkesi tesise sahip çıkmaya davet ediyoruz. Boğazlıyan sessiz kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.