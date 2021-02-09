Çiftlik arazisi değerlendirilsin!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ile yaptığı yazışmaları kamuoyu ile paylaşarak, Yerköy ilçesindeki Beyazıtoğlu Çiftliğinin daha verimli kullanılabileceğini söyledi. Keven, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a Yerköy Beyazıtoğlu Çiftliği arazisinin tarımsal eğitime kazandırılması gerektiğini ilettiğini kaydetti, Cumhuriyet’in 1942 yılında tarım ve hayvancılık alanında hizmete kazandırdığı bu çiftliğin eğitim-öğretim amacıyla kullanılmasını istedi. Keven, “Yerköy Beyazıtoğlu Çiftliği, 1942 yılından kapatıldığı döneme kadar üretim yapılan bir işletme olmuştur. Şuan üniversitenin mülkiyetinde olan bu arazi üzerinde eğitim ve üretim yapılması için Rektörümüz Sayın Ahmet Karadağ’a bazı önerilerde bulundum. Sayın Rektör’e göstermiş olduğu ilgi için ve vermiş olduğu ayrıntılı bilgi için teşekkür ederim’’ dedi. Keven, çiftlik arazisinde üniversite bünyesinde kaz yetiştiriciliği ihtisasıyla ilgili çalışmalar yapılmakta olduğunu hatırlattı, 2 damızlık kaz kümesi, 2 civciv yetiştirme kümesi, kuluçkahane yapımının tamamlandığı, kaz üretimi ile ilgili makine ekipmanının temin edildiğinin kendisine iletildiğini anlattı. Keven, ‘’Yine bu arazide jeotermal kaynaklara çok yakın olması sebebiyle seracılık, meyvecilik yapılabileceği önerimiz üzerine Sayın Rektör 10 dekarlık bir alanda meyve bahçesi kurulduğunu ancak bunun genişletilebileceğini ve finansman çözümü gerçekleşirse jeotermal sera ile ilgili tesislerin de kurulabileceğini belirtmiştir. Kaz üretimi ve ıslahı ile ilgili yerel üreticilere eğitim verilmesi ise memnuniyet verici olup bölgenin ekonomik gelişimi için kaz üretimi ile birlikte geçmişte olduğu gibi küçükbaş hayvan ırklarının da ıslah edilmesini temenni ediyorum’’ diye konuştu.

ÖĞRENCİLER STAJ YAPIYOR

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, çiftliğin geniş arazisinde çeşitli bitki türlerinin de denendiği bilgisinin verildiğini, yapılan üretimler sırasında öğrencilerin de staj yaptığının bildirilmesini memnuniyet verici olarak nitelendirdi. Keven, ‘’Böyle güzel değerli bir çiftlik arazisinin tarımsal üretime uygun bir şekilde eğitim için de değerlendirilmesini rica ediyorum. Burada 80 yıl önce kurulmuş hazır bir tesis var, geniş bir arazi var, üretim kültürü var. Sayın Rektör’den rica ediyorum burası öğrencilerin de olması gerektiği bir üretim yeri olmalıdır” şeklinde konuştu. Beyazıtoğlu Çiftliği’nin 80 yıllık önemine değinerek çiftlik arazisinde tarım ve hayvancılıkla ilgili meslek yüksekokulu bölümlerinin açılması gerektiğine de değinen Keven, “Bu arazide yapılan faaliyetlerin her biri çok değerli işler. Yozgat’ı bu çiftlik sayesinde kaz üretiminin ve ıslahının merkezi haline getirebiliriz. Sayın Rektör de bu konuda çok ilgili. Merkez kampüsümüzde kurulan Ziraat Fakültemize bağlı olarak bu çiftlik arazisinde kendisinin de belirttiği gibi YÖK’ten talep edilen Arıcılık, Süt İşleme Teknolojisi ve Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği gibi önlisans bölümlerinin eğitiminin burada verilmesi planlanabilir. Eğitimin üretim ile iç içe yan yana olması çok önemlidir. Bu bölümlerinin eğitim-öğretim hizmetinin burada yapılması bölge halkının teşvik edilmesi bakımından da çok önem arz eder. Böylece 80 yıllık çiftlik arazisi de eğitime kazandırılmış olur. Bu konuda Sayın Rektörümüzün ilgisini rica ediyor, kendisine tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.